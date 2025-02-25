"متلايف" وبنك القاهرة يحتفلان بعام من النجاح في شراكتهما الاستراتيجية

نظّمت شركة "متلايف" لتأمينات الحياة حفل توزيع الجوائز السنوي، احتفاءً بمرور عام على نجاح شراكتها مع "بنك القاهرة"، وذلك تقديرًا للإنجازات الاستثنائية والجهود المتميزة للموظفين من كلا الجانبين خلال العام الأول من هذا التعاون.

شهد الحفل حضور قيادات بارزة من البنك والشركة، من بينهم أحمد عفت، وبهاء الشافعي، وهشام عبد العال، نواب الرئيس التنفيذي لـ"بنك القاهرة"، بالإضافة إلى وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي بـ"متلايف"، وأحمد أبو السعود، رئيس القطاع القانوني والعلاقات الحكومية لمصر ودول المشرق العربي وعضو مجلس الإدارة، ومها شوقي، رئيس قطاع العمليات بـ"متلايف"، إلى جانب نخبة من قيادات المؤسستين.

نجاحات بارزة خلال العام الأول من الشراكة

تمكنت "متلايف" و"بنك القاهرة" من تحقيق إنجازات استثنائية، حيث بدأ العمل في 140 فرعًا للبنك في وقت قياسي، ما يعكس التناغم الفعّال بين فريقي العمل. وسجّل الطرفان أرقامًا قياسية في قطاع التأمين البنكي، من حيث حجم الأقساط التأمينية، بفضل مجموعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل تغطية مصاريف التعليم العالي والزواج، وخطط التقاعد، بالإضافة إلى برامج تأمينية أخرى تتناسب مع الخطط المالية للعملاء.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود "بنك القاهرة" لتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول تأمينية متكاملة، تتيح للعملاء تنفيذ جميع معاملاتهم المصرفية والتأمينية تحت سقف واحد.

تصريحات قيادية حول نجاح الشراكة

بهذه المناسبة، أعرب حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"بنك القاهرة"، عن اعتزازه بالشراكة مع "متلايف"، التي تعدّ واحدة من الشركات الرائدة في حلول التأمين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة خلال عامها الأول. وأكد أن البنك يواصل التزامه بتطوير خدماته وتقديم الأفضل لعملائه، لا سيما أن منتج التأمين البنكي يعدّ من الخدمات المتميزة التي يقدمها البنك منذ أكثر من 17 عامًا في مختلف فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"متلايف"، أن التعاون مع "بنك القاهرة" أثبت نجاحه كنموذج استراتيجي فعّال، حيث تم تقديم حلول تأمينية مبتكرة عززت ثقة العملاء. وأضاف: "نحن سعداء بالنجاحات التي تحققت في العام الأول، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات المستقبلية، مع التركيز على تطوير شراكات استراتيجية جديدة تعزز مكانتنا في سوق التأمين".

رؤية مستقبلية طموحة

تسعى "متلايف" خلال عام 2025 إلى تحقيق نمو ملحوظ عبر مضاعفة حجم الأقساط التأمينية مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع والنمو المستدام. كما تلتزم الشركة بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء، مع التركيز على تطوير شراكات استراتيجية تعزز ريادتها في السوق.

يعكس هذا التعاون الناجح بين "متلايف" و"بنك القاهرة" التزام المؤسستين بتقديم حلول تأمينية متكاملة ومواكبة لمتطلبات السوق، مما يساهم في تحقيق مزيد من النمو والاستدامة في قطاع التأمين البنكي بمصر.