تنظيم الاتصالات يكشف عن تقرير شكاوى المستخدمين لعام 2024.. استجابة بنسبة 94% وتحسن في زمن المعالجة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره السنوي حول شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأظهر التقرير تلقي الجهاز 299,776 شكوى عبر مختلف قنوات التواصل، حيث بلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى 94% بمتوسط زمن استجابة 1.5 يوم.

وكشف التقرير أن خدمات الهاتف المحمول كانت الأكثر تلقيًا للشكاوى بنسبة 44%، تليها خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29%، ثم الهاتف الثابت بنسبة 26%، وأخيرًا أجهزة المحمول بنسبة 1%. كما أشار إلى أن 80% من الشكاوى وردت عبر مركز الاتصال 155، فيما توزعت باقي الشكاوى بين الموقع الإلكتروني، تطبيق My NTRA، واتساب، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بشركات الاتصالات، أظهر التقرير تفاوتًا في معدلات الشكاوى بين المشغلين، حيث سجلت شركة "أورنج" أعلى معدل شكاوى للهاتف المحمول، بينما جاءت "فودافون" في مقدمة مشغلي الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى. وتركزت الشكاوى في معظمها حول جودة الخدمة، مشكلات الفواتير، وخدمات المحافظ المالية.

وأكد التقرير التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة أداء الشركات والتأكد من سرعة الاستجابة لشكاوى المستخدمين، ضمن استراتيجيته لتعزيز تجربة العملاء وتحقيق معايير جودة الخدمة في السوق المصري.



