مجلس جامعة كفر الشيخ يوافق على منح درجات علمية لـ75 باحثا

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس الجامعة بتقديم خالص التهنئة إلى أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً أن يعيده الله علي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ خالص التهاني لاسرة جامعة كفر الشيخ، بمناسبة موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء جامعة كفر الشيخ الاهلية، وبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، والموافقة علي ضم 12 كلية بجامعة كفر الشيخ الاهلية تواكب متطلبات سوق العمل وتعزز التنمية المستدامة، وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية التجارة وعلوم الإدارة).

أيضا استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، أبرز الموضوعات الهامة لقطاعات الجامعة، بدايه من قطاع شئون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشهر فبراير 2025 وما تم خلاله من عقد العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات.

كما وافق المجلس على:

ــ منح الألقاب العلمية والتعيينات: - (منح 5 لقب أستاذ ــ منح 1 لقب استاذ مساعد - تعيين 3 مدرس).

ــ منح درجة الماجستير لعدد 21 باحث، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 13 باحث.

ــ منح درجة الماجستير المهني لعدد 16 باحث، ومنح درجة الدكتوراه المهنية لعدد 3 باحث.

- منح دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية لعدد 13 باحث.

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