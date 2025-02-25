بالصور.. إقبال جماهيري على معارض أهلا رمضان بالمنيا

‎شهدت معارض "أهلا رمضان" بمحافظة المنيا إقبالًا كثيفًا من المواطنين والتي توفر المنتجات الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

هذا وتقام المعارض بتنظيم مشترك بين محافظة المنيا، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، بهدف تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

هذا وتأتي سلسلة معارض "أهلا رمضان" ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بجميع المراكز، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع استمرار جهود المتابعة والرقابة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على توازن السوق.

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