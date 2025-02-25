منعا للتكدس بالموانئ.. السياحة تناشد المعتمرين برًّا بالالتزام بالمواعيد المحددة

ناشدت وزارة السياحة والآثار جميع المعتمرين برًّا بضرورة الالتزام بالتواجد في الموانئ بالتوقيتات المحددة، وفقًا للبرنامج المعتمد، وذلك لتجنب أي تكدس قد يحدث في مينائي نويبع والعقبة أثناء الذهاب والعودة. وذلك في إطار تطبيق ضوابط تنظيم رحلات العمرة البرية وضمان راحة وسلامة المعتمرين.



كانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت ضوابط تنظيم رحلات العمرة لعام 2025، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مع التأكيد على التعاون الكامل بين الجهات الأمنية بالمنافذ لتأمين الرحلات وتنظيمها وفق المعايير الدولية. وشددت الوزارة على عدم السماح بسفر أي معتمر لا يحمل الباركود، مع ضرورة التحقق من تسجيل الرحلات عبر النظام الإلكتروني المخصص لمتابعة شركات السياحة.



وشددت على ضرورة التعاقد مع شركات سياحية مرخصة، والالتزام بمسارات السفر المعتمدة، وتوفير وسائل نقل مطابقة للمواصفات لضمان سلامة المعتمرين مؤكدة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات و الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة السياحة والاثار وذلك لتحقيق تجربة سفر آمنة ومنظمة لجميع المعتمرين.