المفوضية الأوروبية تسعى إلى دمج أوكرانيا في سوق الطاقة الإقليمية بحلول عام 2027

أكدت المفوضية الأوروبية إنها تهدف إلى دمج أوكرانيا بشكل كامل في سوق الطاقة الإقليمية بحلول عام 2027.

كما تعهدت المفوضية - بحسب منصة دير ستاندرد اليوم - بتقديم مساعدات مالية لمشتريات الغاز الطبيعي في البلاد ودعم الاستثمار في بناء الطاقة المتجددة في أوكرانيا.

وقالت المفوضية "ستسهل الحزمة تكامل سوق الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي بحلول ربيع عام 2027، إلى جانب مولدوفا، فضلًا عن المزيد من التكامل في قطاع الغاز في الاتحاد الأوروبي ".

وأضافت المفوضية أن "هذا سيكون ممكنا إذا سارعت أوكرانيا إلى تنفيذ الالتزامات القائمة بموجب خطة أوكرانيا ومجتمع الطاقة فيما يتعلق بالأطر القانونية والتنظيمية والتزامات الخدمة العامة".

وفي وقت سابق، وقعت المفوضية اتفاقية مع مولدوفا لمساعدة البلاد على الانفصال عن إمدادات الطاقة الروسية والاندماج بشكل كامل في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الاتفاقية حزمة دعم بقيمة 250 مليون يورو (261.9 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لعام 2025.

