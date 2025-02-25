وفاة والد الفنانة الشابة سارة نور

أعلنت الفنانة الشابة سارة نور عن وفاة والدها الدكتور نور عبد المقصود، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

وكتبت سارة نور عبر خاصية الاستوري: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أبى الغالى الدكتور نور عبد المقصود، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

سارة نور ممثلة مصرية، من مواليد 6 فبراير عام 1998 وشاركت في، مسلسل أبو البنات في عام 2016، ومسلسل عوالم خفية في عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن سارة نور تشارك فى موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال مشاركتها فى مسلسل حكيم باشا، من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة النجم مصطفى شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم.