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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. افتتاح المهرجان الكشفي الإرشادي السابع بجامعة المنيا

مهرجان جامعة المنيا
مهرجان جامعة المنيا
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أطلقت جامعة المنيا المهرجان الكشفي الإرشادي السابع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة للعام الدراسي 2024/2025، والذي يُقام تحت شعار "مصر قلب العروبة"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

وتضمنت فعاليات المهرجان تفقد معرض أنشطة ومنتجات الجوالة من مختلف كليات الجامعة، والتي شملت أعمالًا فنية، ومشغولات يدوية، ومخيمات كشفية، وملصقات توعوية، إلى جانب تقديم العروض الكشفية المتنوعة.

وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، مؤكدًا لهم أن الجوالة تُعزز روح التعاون والعمل الجماعي بين أفراد العشيرة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا على حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة التي تعزز قيم التطوع والخدمة العامة، وتسهم في تنمية مهارات الطلاب، ورفع روحهم المعنوية، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق، كما أثنى على المشاركين في المهرجان، مشيدًا بما قدموه من نموذج مشرف للشباب الفاعل، القادر على العمل مع الآخرين من أجل خدمة المجتمع والوطن.

وتسهم الفعاليات الطلابية في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتساهم في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم، حيث تعد   الكشافة وسيلة فعالة لغرس القيم النبيلة، وتعزيز المواطنة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تمكين الشباب ودعمهم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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