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الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أسعار الغاز الطبيعي تقفز في الأسابيع الأخيرة بنحو ١٦٠ في المائة

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
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قفزت أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة في جميع أسواق الاستهلاك الرئيسية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد عن 160% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وذكرت منصة اويل برايس اليوم أن فصول الشتاء الباردة أدت في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى محو جميع المخزونات الفائضة التي تراكمت بعد الشتاءين المعتدلين السابقين. 
وفي أوروبا، توقف نهاية تدفقات عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا في الأول من يناير الماضي مما دفع القارة إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والاستعداد لموسم إعادة تعبئة أكثر كثافة بين أبريل وأكتوبر حيث انخفضت المخزونات حاليا بنحو 35% مقارنة بفبراير 2024.
وفي الولايات المتحدة، أدت موجات البرد في شهري يناير وفبراير إلى تعزيز الطلب على التدفئة وتوليد الطاقة. 
وقد أدى ارتفاع الاستهلاك إلى جانب انخفاض الإنتاج في الأشهر القليلة الماضية عندما قامت شركات الغاز الطبيعي بتقليص الإنتاج استجابة لانخفاض الأسعار على مدى عدة سنوات في أوائل العام الماضي. 
كما ساهم ارتفاع مستويات تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال والسحب من المخزونات بمستويات أعلى من المتوسط في دعم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
 

أسعار الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي