في تحقيق مدفوع بالبيانات| ألزهايمر.. وحش يلتهم ذاكرة المصريين.. "البوابة نيوز" تتبع رقم 400 ألف المعلن عن أعداد المصابين به في مصر

أغلب أسر مصابى ألزهايمر يرفضون وضع ذويهم فى دور رعاية التضامن

تواصلنا مع وزارة التضامن لبيان خطتها مع أمراض الشيخوخة

حصر 172 دارا على مستوى 22 محافظة تشمل 4500 مسن ومسنة فقط ولم نحصل على تصنيف لأمراضهم

فى السابع من أغسطس لم يعد «صابر» إلى منزله كما تعود أبناؤه على عادته المتبعة يصلى الفجر ثم يعود بمفرده، استمر غيابه عشرة أيام كاملة، عطله مرض «ألزهايمر» عن تذكر منزله الذى يقع أمام المسجد ويبعد عنه خمسون مترا، بل عطله عن استكمال حياته بشكل طبيعى، وحرمه من مصدر دخله كسائق نقل عمل أربعين عاما على الطرق السريعة بكامل عنفوانه وشبابه، بحسب مشهد وصفه لنا ابنه «مصطفى» الذى يتحمل أمر رعايته مع والدته.

حالة «صابر» لم تكن الوحيدة فهناك آلاف منه ومن الأسر مقدمة الرعاية لتلك الحالات التى تعانى فى سبيل التعايش مع هذا المرض.

هذا التحقيق مدفوع بالبيانات ونتاج تعاون مع “مؤسسة هيكل للصحافة العربية” من خلال دورة صحافة البيانات بالشراكة مع نقابة الصحفيين فى عام 2024 وهنا كان سؤالنا هل «مصر لديها خطة للتعامل مع أمراض الخرف وخاصة مرض ألزهايمر؟».

اعتمد التحقيق على البيانات والنشرات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمركز الديموجرافى القومى وبيانات وأوراق بحثية لوزارة التضامن والأبحاث الدولية عن مرض ألزهايمر فى مصر وعدد من البيانات الرسمية لوازة الصحة.

ألزهايمر يمثل ٦٠٪ من الخرف

ألزهايمر هو الحالة الأكثر شيوعا للخرف "الدمنشيا" بنسبة ٦٠٪، أو غالبا ما يؤدى ألزهايمر للخرف، الاثنان وجهان لمرض واحد وهو "ضعف الذاكرة" ناجم عن التنكس العصبى ويؤدى إلى تدهور الإدراك وانخفاض القدرة على العيش المستقل.

السابع فى الوفاة

بحسب منظمة الصحة العالمية احتل مرض ألزهايمر المرتبة السابعة فى قائمة الأسباب الرئيسة للوفاة فى العالم، وتتأثر النساء بذلك على نحو غير متناسب، حيث تشكّل النساء ٦٥٪ من الوفيات الناجمة عن مرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف على الصعيد العالمى.

علماً بأنه تسجل حالة خرف "دمنشيا" جديدة فى العالم كل ٣ ثوان حسب التقرير السنوى لمنظمة الصحة العالمية عام ٢٠٢٠.

وتقدر منظمة ألزهايمر العالمية "ADI" أن ٤٦.٨ مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعيشون مع الخرف فى عام ٢٠١٥، وسوف يتضاعف هذا العدد تقريبًا كل ٢٠ عامًا، ليصل إلى ٧٤.٧ مليون فى عام ٢٠٣٠ و١٣١.٥ مليون فى عام ٢٠٥٠.

https://public.flourish.studio/visualisation/19412116/

٨.٦٪ نسبة كبار السن فى مصر

تصف كل بيانات التعداد للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الهــرم الســكانى فى مصر بنمــط المجتمــع الفتــى - كمــا هــو فــى المجتمعــات الناميـة – والتـى ترتفـع فيهـا مسـتويات الخصوبـة حيـث تكـون قاعـدة الهـرم عريضـة لارتفـاع نسـبة الأطفـال، وقمتـه مدببـة ً لقلـة نسـبة كبـار السـن.

يوضح الهرم السكنى لأعمار سكان مصر ونسبة كبار السن بحسب النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات ٢٠٢٢.

https://public.flourish.studio/visualisation/19401316/

وحاليا فإن كبار السن من هم فوق ٦٥ "وهو السن الرسمية للمعاش عالميا" يمثلون ٨.٦٪ من طبيعة السكان فى مصر.

ولكن هذا يتغير بتقديرات تعداد السكان التى نشرها المركز الديموجرافى بالقاهرة- يتبع وزارة التخطيط المصرية-، حسب ما أطلق سيناريوهات الأربعة لنسب السكان من الطبقات العريضة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٥٠.

تبيـن أن الفئـة العمريـة ( ٠-١٤) تتناقـص فـى جميـع السـيناريوهات عـن ٣٠٪ تحديـداً عنـد عـام ٢٠٣٠ فـى الثلاثـة سـيناريوهات ماعدا السـيناريو الثابت (٤)، وتتزايد نسـبة السـكان فى فئة العمر ١٥- ٦٤ حيث تتراوح ما بين ٦١.٤٦٪ و٦٥.٤٥٪ مـا عـدا السـيناريو (٤) ارتفـاع تدريجـى فـى نسـب الفئـة ٦٥ الأمـر الـذى يشـير إلـى الاسـتعداد للوصـول للهبـة الديموجرافيـة.

طبقـاً للتعريـف الـذى تبنتـه الأمـم المتحـدة، يشـترط للوصـول إلـى الهبـة الديموجرافيـة أن تقـل نسـبة السـكان دون ١٥عاماً عن ٣٠٪ وألا تزيد نسـبة كبار السـن +٦٥ علي ١٥ ٪ من إجمالى السـكان.

ما حقيقة رقم "٤٠٠" ألف ؟

عندما تبحث على "جوجل" عن عدد مرضى ألزهايمر فى مصر، يظهر لك خبر نشر فى أبريل ٢٠٢٣ حول رد وزارة الصحة والسكان على سؤال النائب البرلمانى لحزب المصرى الديمقراطى إيهاب منصور الخاص بعدد مصابى ألزهايمر فى مصر وآليات التعامل معهم.

وأكدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فى ردها بأنه بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى يوجد نحو ٤٠٠ ألف مريض ألزهايمر، ونتوقع أن يصل الرقم إلى ٨٠٠ ألف فى عام ٢٠٣٠.

تواصلنا مع "منصور" عن أصل الرقم، هل حصل على البيان الخاص به والذى رد قائلا: إن الرد كان كما هو مكتوب فقط".

وأشار منصور إلي إنه بالطبع من الممكن أن يكون هذا الرقم استدلاليا، ومن الممكن أن يكون أكبر من ذلك، وأيضا من المتوقع بحسب التقديرات العالمية أن يتصاعد الرقم بسبب ازدياد قاعدة كبار السن فى المستقبل القريب.

لذا لابد على الدولة أن تكون على دراية بماذا ستفعل لهم وتقدم لهم من دعم خاصة للأسر المعيلة لهم، بحسب حديث "منصور".

٣٣٠ ألف مريض ألزهايمر فى مصر

بحسب أرقام البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية فإن نسبة ظهور ألزهايمر فى مصر فى فئة "+٥٠" كانت ١.٩٣٪ أما فى فئة "+٦٠" فقد جاءت نسبة الظهور بواقع ٣.٧٨٪.

ثم حددت نسبة عدد مرضى ألزهايمر وفقا لسيناريوهين، السيناريو الأفضل ٣٠٠ ألف مريض، والأسوأ ٣٣٠ ألف مريض، وهى أرقام تقترب كثيرا من الأرقام الرسمية المعلنة.

https://app.flourish.studio/visualisation/19416897/edit

لأول مرة الدمنشيا والشيخوخة ضمن مسح للأمراض النفسية عام ٢٠٢٣

تواصلنا مع دكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لسؤالها عن أعداد مرضى ألزهايمر وهل هناك حصر بهم، وما نتيجة المسح الذى ضم كبار السن لأول مرة وتم إجراؤه العام الماضى.

منن عبدالمقصود

وبدورها كشفت لنا فى أول حديث لها عن نتائج المسـح القومـى للاضطــرابـات النفســية وسوء استخــدام العقاقـيـر فيما بعد جائحــة كوفـيــد -١٩ بجمهورية مصر العربية لعام ٢٠٢٣ والذى ضم لأول مرة كبار السن، مشيرة إلى أنه تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتابعت "عبدالمقصود" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه تم فحص ١٩٥٢ من الكبار فوق سن ٦٥ أظهرت النتائج أن ٢٠،٥٪ من فئة كبار السن ( ١.٤٪ من إجمالى العينة) يعانون من اضطرابات معرفية ( دمنشيا) و٢٧.٦٪ من فئة الشيخوخة ( ١.٩٪ من إجمالى العينة ) يعانون من التدهور المعرفى المعتدل (MCI ).

https://public.flourish.studio/visualisation/19416810/

كما أعلنت أنه يتم تجهيز مراكز الرعاية النهارية لكبار السن وتدريب القائمين عليها من أطباء وإخصائيين نفسيين واجتماعيين وتمريض لتقديم الخدمة على أكمل وجه.

كنا نريد أن نسألها أيضا عن الفجوة فى بيانات مستشفيات الصحة النفسية وتوزيعها، إلا أن هذا هو الرد الرسمى الذى حصلنا عليه ولم تؤكد على رقم الـ"٤٠٠" ألف.

حرمان "١٦" محافظة من مستشفيات الصحة النفسية

يضطر أ.ع، مقدم الرعاية المنزلية لوالدته بالمنيا، وشاب فى العقد الرابع من عمره، لإحضار والدته إلى القاهرة لتوافر الخدمة الطبية بشكل أفضل هنا وأطباء يكونون على دراية بمرض ألزهايمر، خاصة أن "المنيا" من ضمن المحافظات المحرومة من مستشفيات الصحة النفسية.

يعزى إصابة والدته بألزهايمر إلى اضطراب ما بعد الصدمة التى انتابتها بعد وفاة والده، قائلا: كانت أمى مديرة مدرسة وفتية وتدير أمور العائلة الاقتصادية بعقل سليم لا يشوبه أى شائبة، ثم عقب وفاة والدى بدأت تظهر عليها علامات كنا ننكرها فى البدء.

يضيف: انتاب "ألزهايمر" والدتى فى عامها السابع والخمسين، أى منذ خمس سنوات ونحن نواجه وحشا يكسر والدتى ما بين صعوبات فى الإدراك واضطرابات فى الشهية واضطرابات فى النوم وحالات هياج عصبى، وضعف مناعة، كل ما نطلبه أن يكون هناك دعم من الدولة بمستشفيات مؤهلة وأطباء متخصصين.

https://www.datawrapper.de/_/2nkET/?v=2

يوجد "٢٣" مستشفى للصحة النفسية موزعة على ١٢ محافظة فقط أى حرمان ١٦ محافظة بها ما يقرب من ٢ مليون مسن من خدمات طب نفسى المسنين.

يوجد "٤" فى القاهرة، أى أن هناك مستشفى قام بإغفاله حصر "التعبئة والإحصاء" لعام ٢٠٢١، بواقع ١٩٠٤ أسرة، تغطى سكان القاهرة بأكملها وليس فقط كبار السن.

كما توجد عيادات فقط لطب نفسى المسنين فى أربعة مستشفيات للأمانة العامة: "المعمورة" بالإسكندرية، و"العباسية" بالقاهرة ومستشفى بنها بالقليوبية ومستشفى "الدميري" بالدقهلية لمدة يومين فى الأسبوع، كما كتب على موقع الأمانة.

بيان ٢٠٢١.. خسارة ٣٦٠ سريرا فى مستشفيات الصحة النفسية

فى عام "٢٠١٧" كان عدد مستشفيات الصحة النفسية "١٩" لتزداد فى عام ٢٠٢١ لتصل لـ٢٣" ولكن مع إغلاق لمحافظتى سوهاج والبحر الأحمر والأقصر، وثبات السعة للقاهرة والإسكندرية، والنزول لنصف السعة فى بورسعيد والشرقية وأيضا نقص ملحوظ ما بين ١٠ إلى ١٥ سريرا فى باقى المحافظات، وتم خسارة ٣٦٠ سريرا.

٧٢١.٣ مليون دولار تنفقها مصر على التكلفة المباشرة

إن التكلفة الاجتماعية الهائلة التى يفرضها مرض "ألزهايمر" تُعزى إلى عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة.

وتشير التكاليف الطبية المباشرة إلى النفقات الصحية المباشرة أو التكاليف التى يتكبدها نظام الرعاية الطبية، مثل الرعاية فى المستشفيات والأدوية والاختبارات التشخيصية والزيارات إلى العيادات.

فى دراسة بعنوان "انتشار الخرف والعبء الاقتصادى الناتج عنه فى العالم العربى ٢٠٢١"، قدمها الباحثون" طارق قاسم، ولين عيتانى، ووليد نصر، ودانيا العياط، وسيد فهد جاويد، وحامد السناو" ونشرت فى ٢٠٢٣.

وهى تعتبر أحدث دراسة عن تكاليف الخرف باستخدام بيانات الأمم المتحدة السكانية وتقديرات انتشار الخرف لحساب إجمالى الحالات، وهى الدراسة التى اعتمدنا عليها خاصة أن آخر أرقام لتكلفة المرض للمنظمة العالمية للزهايمر كان فى ٢٠١٥.

وتم حساب التكاليف المباشرة على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى (تعادل القوة الشرائية) وتصنيف الدخل، وتم تقدير تكاليف دعم مقدمى الرعاية غير المباشرة باستخدام متوسط الأجور الشهرية وسيناريوهين مختلفين.

وسجلت مصر ومعها الإمارات العربية المتحدة والجزائر، متوسط تكاليف مرتفع نسبيًا، حيث ٧٢١.٣٦١ مليون دولار و١ مليار دولار و٣٧٧.٢٤٠ مليون دولار على التوالى.

أما المملكة العربية السعودية فقد سجلت بحسب الدراسة أعلى متوسط تكاليف رعاية للخرف، حيث بلغ ٤.٩٨٦.٨٩١.٦٩٨ دولار.https://public.flourish.studio/visualisation/19407317/

٣٦١.٨ مليون دولار متوسط تكاليف الرعاية غير الرسمية

هناك تكلفة خفية "غير مباشرة"، ولكنها هائلة مرتبطة بالرعاية غير الرسمية التى تقدمها الأسر ومقدمو الرعاية وقدرت فى مصر وفق ثلاثة سيناريوهات، الأفضل بتكلفة ٢٠٤.٢٢٩ مليون دولار، والأسوأ بـ"٥١٩" دولار، والمتوسط بينهما "٣٦١.٨٦٨" مليون دولار.

يخبرنا "م.س" تعانى والدته من ألزهايمر فى العقد التاسع من عمرها، أن تكاليف الرعاية المنزلية لها كانت تقدر بـ"٣٠" ألف جنيه شهريا، وحسابها كالآتي: زيارات للأطباء شهريا ما بين مخ وأعصاب وعلاج طبيعى وباطنة والأدوية وهو ما يقدر بـ٥" آلاف على الأقل.

ويكمل: وهناك أيضا رواتب مقدمى الخدمة لوالدته "سيدتان" يتناوبان عليها فى الصباح والمساء لمراعاتها والسهر معها، بالإضافة إلى لايف ستايل خاص بوالدته فى الطعام والشراب.

https://app.flourish.studio/visualisation/19407388/edit

لماذا يعد المرض الأكثر تكلفة؟

ويقول الدكتور محمد سلامة، أستاذ الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مرض ألزهايمر هو المرض الأكثر تكلفة فى العالم، موضحا أن تكاليف الرعاية غير الرسمية أكثر كلفة .

محمد سلامة

ويوضح شارحا المعضلة التى تقابل أغلب أسر مرضى "ألزهايمر" المريض يخسر عمله إذا شخص بالمرض فى الخمسينات قبل سن المعاش، ومقدم الخدمة له سواء ابنه أو ابنته يخسر عمله إذا لم يكونوا واثقين فى ترك ذويهم مع مقدمى خدمة الرعاية، أضف إلى هذا استهلاك الخدمة الطبية، فالأمر لا يتوقف على تكلفة الأدوية فقط.

https://public.flourish.studio/visualisation/19407388/

مصر الأولى عربيا والثالثة أفريقيا والـ١٤ فى عدد السكان

وعلى الرغم من حصول مصر على المرتبة الرابعة عشرة عالمياً، والثالثة أفريقيا والأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها بلدا ثرية لدراسة سكانها خاصة فى مرض كألزهايمر، إلا أن هناك ١٨ دراسة فقط بحثت فى انتشار الخرف فى المنطقة العربية ككل.

كما أن الأبحاث التى تم تنفيذها فى مصر أبحاث مجتمعية أى تخص جامعة تقوم بها فى منطقة ما مثل دراسة ألزهايمر التى أجريت فى جامعة أسيوط، كلها كانت على عينات مسحية متواضعة، بحسب ما أخبرنا به دكتور محمد سلامة، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الوصم.. يمنع الحصر الحقيقي لعدد المرضى

يضيف "سلامة" لن نستطيع "الجزم" بأن رقم ٤٠٠ ألف المعلن من قبل الصحة النفسية فى مصر هو رقم غير صحيح- وهو رقم لم تخبرنا به الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية أيضا، خاصة أنه لم تتم أى دراسة طولية من قبل على المجتمع المصرى بعينة عشوائية ممثلة لكل المحافظات لنستدل منها على أرقام لظهور المرض فى الشريحة العمرية "+٦٠".

كما يشير إلى أمر مهم أن المجتمع المصرى يشعر بالوصم إذا جاء لأحد من أسرته "ألزهايمر" وسيبادر الجميع بقول " ده بيخرف، كلمة العرف نفسها وصمة"، لذا سيكون من الصعب حصر الرقم بسهولة من الجهات الحكومية فيكون الرقم المعلن استدلاليا من نسبة أو دراسة عالمية معلنة.

٢٠ ألف عينة أول دراسة طولية فى مصر عن ألزهايمر

يرأس "سلامة" أول دراسة طولية فى مصر من عينة ٢٠ ألف مبحوث "أصحاء غير مصابين بألزهايمر" فى سن الخمسين وعمل تتبعا لنمط حياتهم لمدة "١٠" عاما، بتمويل من national institute of health بتكلفة ٢.٦ مليون دولار، لتوليد قاعدة بيانات لكبار السن وتتبع الوصول لسن الشيخوخة فى الستين من أعمارهم.

ستكون تلك الدراسة "الشيخوخة للأصحاء" مثلها مثل الدراسات الطولية التى تجرى لتكوين خلفية عن حياة شريحة ما مثل كبار السن فى مصر وطريقة معيشتهم ووضع سيناريوهات عدة لهم، بحسب "سلامة"، الذى يشير أيضا أنه لن يفرض على عينة البحث أى نظام غذائى أو عادات صحية سيكون مراقبا لهم بوسيلة تتبعية.

يشير سلامة أيضا إلى أنه بالطبع نقص الدراسات الطولية فى مصر تعزى دائما إلى نقص التمويل الحكومى لتلك المشاريع البحثية التى تستلزم إمكانات هائلة، لذا ستكون دراسته فرصة كبيرة لظهور أرقام حقيقية عن المرض.

٤٣٢ مليار جنيه للصحة والبحث العلمى فى الموازنة المصرية

يذكر أن ميزانية وزارة الصحة وصلت فى السنوات الأخيرة إلى نحو ٣١٥ مليار جنيه، بحسب وزير الصحة خالد عبدالغفار.

كما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أيمن عاشور، إجمالى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى السنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ قائلا: "تبلغ تقريبا ١١٧ مليار جنيه، بزيادة ٥٢ مليار جنيه عن العام الماضى، منها تقريبا ٦ مليارات جنيه للبحث العلمى.

تكاليف الرعاية الرسمية

أكثر الدول إنفاقًا على التكلفة المباشرة للخرف هى السعودية، بتكلفة تتجاوز ٣.٤٧ مليار دولار أمريكى.

مصر تأتى فى المرتبة الثالثة، حيث بلغت التكلفة المباشرة للخرف نحو ٧٢١ مليون دولار أمريكى، بعد السعودية والإمارات.

https://public.flourish.studio/visualisation/19407317/

توفير الرعاية المؤسسية طويلة الأجل؟

يعبــر توزيـع دور المسـنين علـى المحافظـات عـن خلـل فـى التوزيـع الجغرافـى لهذه الدور: ٦٩.٩٪ من إجمالى الدور فى محافظتى القـاهرة والجيـزة، تليهمـا محافظـة الإسـكندرية، ويوجـد بهـا ٪١٨.٤مـن إجمـالى الـدور، ثـم يتـوزع البـاقى على المحافظات بنسب ضئيلة، ثم تختفى الدور تماما فى خمس محافظات حدودية الوادى الجديد البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح.

بداية إنشـاء هـذه الـدور يعـود إلـى عـام ١٨٩١حـين بـدأت الفكـرة لـدى بعـض الجمعيـات الدينيـة، وحتـى عام ١٩٥٠لم يزد عـدد الـدور علـى إحـدى عشـرة.

تواصلنا مع دكتوة مايا مرسى، وزيرة التضامن، وأرسلنا لها سؤالا واضحا هل لدى وزارة التضامن خطة مستقبلية للتعامل مع مرضى ألزهايمر، وما التدريبات التى يحصل عليها مقدمو الخدمة فى دور الرعاية، وقامت بتحويل أسئلتنا لمحمود شعبان رئيس قطاع كبار السن.

محمود شعبان رئيس قطاع كبار السن

وبحسب محمود شعبان، يبلغ دور المسنين والبالغ عددها ١٧٢ دارا على مستوى ٢٢ محافظة، تشمل ٤٥٠٠ مسن ومسنة، تقدم لهم المبادرات والخدمات فى إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكل حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعى لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.

كما أضاف "شعبان" أن التصدّيق على القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ قانون رعاية حقوق المسنين،، والذى تتمثل أهم أهدافه فى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

كما جاء الرد الرسمى أيضا أن هناك مجموعة من المبادرات ( الحياة أمل – العمر الذهبى – المشاركة فى برنامج العباقرة – المشاركة فى الانتخابات الرئاسية – زيارة الى المعرض الدولى للكتاب – الرحلات والمصايف – الندوات التى تنفذ داخل الدور ).

تقييم دور الرعاية

بحسب النشرة الاجتماعية للتعبئة والإحصاء عام ٢٠٢١، فعدد كبار السن الموجودين داخل دور الرعاية ٢٨١٢ نزيلا فقط وهو رقم ضعيف مقارنة بوجود ١٧٢ دارا.

فى دراسة مسحية لتقييم دور الرعاية عام ٢٠٢٠ قام بها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بناء على تكليف من وزارة التضامن التابع لها.

وأجرى التقييم على آخـر بيانـات صـادرة عـن وزارة التضـامن الاجتمـاعى لعدد (١٢٦دار مسنين موزعة على ٢٢محافظة، وهى العدد الفعلى لدور المسنين وقت جمع بيانات هذه الدراسة.

٦٦٥ مسنا يمثلون٢٠٪من نزلاء كل دار وقت إجراء الدراسة، و٦٠٪ منهم من الإناث.

https://public.flourish.studio/visualisation/19407567/

خلصت الدراسة إلى أن هناك ثمـانى دور تحتـاج إلـى تطـوير شـامل نظرا لحصولها علـى درجـات متدنيـة فـى أغلـب مؤشـرات مجـالات المقيـاس، كمـا توجـد ٨٠دارا أخـرى تحتـاج إلى تطـوير جزئى لـبعض المؤشـرات التـى لـم تحصـل فيها على درجات متقدمـة علـى المقيـاس، علـى أن يكـون اسـتيفاء هـذه المؤشـرات شرطا لاستمرارها فى أداء النشاط من عدمه.

أمـا الـدور الباقيـة فعـددها ٧٤دارا، فإنـه يمكـن الاعتمـاد عليهـا حاليـا فى أداء مهامها نظرا لأنها تقدم أداء إما (كفؤا) وإما (متميزا)، مـع مطالبـة الـدور ذات المستوى (الكفء) أن تسعى جاهدة لكى تصل إلى المستوى (المتميـز) بمـا يتطلبه هذا المستوى من معايير.

مكاتب خدمات المسنين

تؤمن الدولة مكاتب خدمة المسنين التى من المفترض أن تقدّم للمسنين، فى منازلهم، العديد من الخدمات مثل الوجبات الغذائية الجاهزة، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمعاونة فى نطاق المنزل ومعاونة المسن فى تأدية الخدمات المختلفة من المؤسسات الحكومية.

ويبلغ عدد هذه المكاتب ٣٠ مكتبا على مستوى عشر محافظات فقط، تسعة منها فى القاهرة.

خمس مراحل لتطور المرض

توجد خمس مراحل لداء ألزهايمر وتشمل: المرحلة قبل السريرية (الأولية) لداء ألزهايمر، ثم الاختلال المعرفى المعتدل، ثم الخرَف البسيط، ثم الخرَف المتوسط ثم الخرَف الشديد.

بحسب "مايو كلينك"-عيادات ومركز أبحاث غير ربحية تقع فى أريزونا- يعيش المرضى المصابون بداء ألزهايمر بين ٣ أعوام و ١١ عامًا بعد التشخيص، وقد يعيش المرضى فى بعض الحالات ٢٠ عامًا أو أكثر.

ويمكن أن تؤثر درجة الاعتلال عند التشخيص على متوسط العمر المتوقع، وترتبط عوامل الخطر المتعلقة بالأوعية الدموية التى لم يجرِ علاجها، مثل ارتفاع ضغط الدم، بزيادة معدل تقدّم داء ألزهايمر.

كما أن الالتهاب الرئوى هو أحد الأسباب الشائعة للوفاة، لأن عسر البلع يسمح للأطعمة أو المشروبات بالدخول إلى الرئة، ما قد يؤدى للإصابة بالعدوى.

وتشمل الأسباب الأخرى الشائعة للوفاة، الجفاف وسوء التغذية والسقوط وغير ذلك.

دليل تدريب العاملين الصحيين

تتطلب شيخوخة السكان المتنامية مزيدا من التخصص فى الرعاية الصحية لكبار السن وعددا أكبر من الاختصاصيين فى مجال طب وعلم الشيخوخة، بحسب "، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة محمد سلامة.

يتابع سلامة قائلا: هناك عدد من التجارب المشرقة فى مصر من الممكن تعميمها مثل قسم الخرف بمستشفى الدمرداش، والذى يقدم رعاية متقدمة وبرامج تأهيل لمرضى ألزهايمر، موضحا كما يوجد أقسام عدة لطب المسنين فى المستشفيات الجامعية وعدد من الجمعيات يتعرف عليهم بحكم الدراسة الطولية التى يجريها وقراءاته للمشهد فى مصر.

وأكد "سلامة" على ضرورة توسيع البرامج التعليمية حول الشيخوخة الصحية ووجود تخصص طبى بهذا، وكذلك لمقدمى الرعاية غير الرسميين كعائلة كبير السن ومحيطه وإشراك كبير السن فى الحديث والقيام معه بأنشطة عقلية كل هذا يساعد فى استطالة العمر بعد الإصابة.

وتابع موضحا أن هناك مرضى يتركون فى السرير دون أى رعاية مما يؤدى إلى ضمور بالجسم مع ضمور العقل الذى ينتابه بسبب ألزهايمر فيؤدى إلى تدهور الحالة ووفاتها سريعا.

١٤ عاملا تزيد خطورة الإصابة بألزهايمر

حددت منظمة الصحة العالمية "١٤" عاملا لها علاقة بإحتمالية الإصابة بألزهايمر، إذا كانت عوامل الخطر هذه موجودة، فهناك احتمال متزايد، ولكن ليس من المؤكد، أن يتطور المرض.

وعن طرق الوقاية من المرض، أوضحت لنا دكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنها تتلخص فى اتباع نظام حياة صحى يشمل تناول الغذاء الصحى المتكامل، وتناول السوائل و ممارسة الرياضة،الامتناع عن التدخين، الانخراط فى النشاطات الاجتماعية، وممارسة النشاطات الذهنية مثل الكلمات المتقاطعة، وإذا كان كبير السن مصابا بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر فى الدم يجب عليه المحافظة على علاجهم بصورة منتظمة كما يجب مكافحة السمنة وزيادة الوزن.

لم يستدل عليهم

نعود لعم "صابر" ورحلته من ميت عقبة لبشتيل لأرض اللواء ثم كيت كات ثم جيزة إلى أن قام صاحب مقهى بالسيدة نفيسة بالاتصال بمصطفى، ليخبره أن والده موجود لديه وأوصافه الشكلية مثل الموجودة فى الإعلان الذى قام بتوزيعه.

عاد "صابر" إلى منزله ولكن هناك المئات من مرضى ألزهايمر والذى لم يستدل على مكانهم من قبل ذويهم، مثل والد "مروة" التى تواصلنا معها هاتفيا لتخبرنا أن والدها عثر عليه متوفيا بالشارع عقب غيابه عن المنزل بيومين.

كما لم يستدل عليهم وغابوا عن أسرهم لم يستدل تحقيقنا عليهم فى سجلات "التضامن" و"الصحة النفسية"، بشكل حقيقى، نرجو أن نكون أول من استدل عليهم بشكل صحيح وعرض معاناتهم هم وأسرهم.