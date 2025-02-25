أسكتلندا تلجأ إلى الذئاب للمساعدة في امتصاص الكربون وحماية البيئة

أظهرت دراسة بيئية جديدة أن إعادة إدخال الذئاب إلى المرتفعات الاسكتلندية قد يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير ويساعد في استعادة الغابات الأصلية التي تراجعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة وفقا لما نشرتة مجلة صنداي تايمز البريطانية.

وكشفت نتائج الدراسة أن 167 ذئبًا في أربع مناطق رئيسية من اسكتلندا قد تساهم في تقليص أعداد الغزلان الضارة التي تدمر الأشجار الصغيرة مما يتيح للغابات فرصة للانتعاش والنمو.

وتساعد هذه الخطوة وفقا للباحثين في امتصاص أكثر من 6,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل قيمة مالية تصل إلى حوالي 195,000 دولار أميركي في سوق الكربون الحالي.

ويعد هذا التحرك خطوة نحو تحقيق الأهداف المناخية الوطنية حيث تشير النماذج إلى أن هذه الغابات المستعادة يمكن أن تمتص 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال المئة عام القادمة

وبالرغم من الفوائد البيئية المحتملة تواجه الخطة تحديات تتعلق بالسلامة والنزاعات بين البشر والحيوانات البرية ولكن الباحثين يعولون على الخبرات المكتسبة من إعادة إدخال الذئاب في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا لتجاوز هذه الصعوبات.

وتعد هذه الدراسة دعوة لتقييم دور المفترسات الكبيرة في استعادة النظم البيئية المدمرة مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات العامة واحتياجات المجتمعات المحلية لضمان نجاح مثل هذه المبادرات.