الغرفة التجارية بدمياط تطرح مزادا علنيا لمحال تجارية بالقاهرة الجديدة

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط تنظيم مزاد علني عام لطرح محلين تجاريين بالمول التجاري التابع للغرفة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن جهودها لدعم تجار الأثاث وتوسيع نطاق أعمالهم في الأسواق الكبرى.



تقديم صورة من السجل التجاري، على أن يكون المتقدم من تجار الأثاث بمحافظة دمياط، وأن يكون قد مر ثلاث سنوات على الأقل على استخراج السجل التجاري، وان يتم سداد تأمين مؤقت بقيمة 50,000 جنيه لكل محل، مع إمكانية التجزئة.

تعقد جلسة المزاد اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 في مقر الغرفة التجارية بدمياط، شارع كورنيش النيل، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا.

يمكن للراغبين في المشاركة شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الغرفة التجارية بدمياط، مقابل 299 جنيهًا (بخلاف ضريبة القيمة المضافة).

وتدعو الغرفة التجارية جميع تجار الأثاث المؤهلين للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة