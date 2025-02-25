البنك المركزي يسحب 506.85 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 506.85 مليار جنيه من 25 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، في خطوة تستهدف تعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية.

وكان المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في إطار عمليات السوق المفتوحة، حيث كان يعتمد سابقًا على مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) يُجرى أسبوعيًا، مع تحديد حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم إلى إجمالي العطاءات.

وأوضح البنك، أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة في القطاع المصرفي وتعزيز أثر قرارات السياسة النقدية، حيث تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات من نموذج التخصيص إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، على أن يُطبَّق القرار بدءًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بطريقة تضمن التوازن والاتساق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، ليظل متماشياً مع سعر العملية الرئيسية، وهو متوسط سعر الكوريدور.