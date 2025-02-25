مصر تحصد مناصب قيادية في الاتحاد العربي للشراع وتطلب استضافة البطولة العربية

اختتمت فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشراع، الذي عقد في مقر الاتحاد بالقاهرة، بمشاركة رؤساء الاتحادات العربية من 12 دولة، إلى جانب حضور ممثلي الاتحادين الإماراتي والسوداني عبر تقنية "زووم".

شهد الاجتماع حضور الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، وسعيد كمال زادة، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب رؤساء وممثلي الاتحادات العربية، حيث تمت مناقشة سبل تطوير رياضة الشراع وتعزيز مستوى المنافسة بين الرياضيين العرب.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن إعادة انتخاب البحريني خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيسًا للاتحاد العربي، فيما حصدت مصر عدة مناصب قيادية، حيث تم اختيار سعيد كمال زادة أمينًا عامًا للاتحاد، وأحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، نائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق، بينما تولت سارة البيه منصب نائب رئيس الاتحاد ممثلةً عن المرأة.

وعلى هامش الاجتماع، استضاف المهندس أحمد حبش أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات العربية في زيارة للاتحاد المصري للشراع، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عقود، حيث تم بحث سبل التعاون وتعزيز المشاركة في البطولات المحلية المصرية.

من جانبه، وجه حبش الشكر للدولة المصرية، ولوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر للرياضة وحفاظه على مقر الاتحاد العربي في مصر، كما أشاد بدور اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في دعم وتطوير رياضة الشراع.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت مصر بطلب رسمي لاستضافة منافسات البطولة العربية للشراع للموسم الرياضي 2025-2026، في خطوة تعكس طموحها لتعزيز مكانتها في رياضة الشراع على المستوى العربي.