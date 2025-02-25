الدفاع الروسية تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الثلاثاء/ أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن 16 طائرة مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، بالإضافة إلى طائرتين أخريين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا.

من جانبها، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية منشأة طبية إقليمية في خيرسون، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وإتلاف العديد من الغرف.

وأوضحت الإدارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي استهدف مجددًا المنشآت الطبية في خيرسون، ولكن لحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن جميع الخدمات ذات الصلة تعمل على إزالة عواقب القصف الليلي، وفي الوقت نفسه، يجري العمل على استعادة إمدادات التدفئة حتى يتمكن المرضى من البقاء دافئين على الرغم من هجمات الأخيرة، مع الإشارة إلى وجود 16 منزلًا في منطقة تسينترالني المحلية بدون تدفئة بسبب استمرار القصف الروسي.

جواء 3 مقاطعات

2025-02-25 11:10:24 GMT

روسيا/الدفاع الروسية/عسكرى أكبر أصغر إعادة الضبط

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موسكو/كييف في 25 فبراير/أ ش أ/ ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الثلاثاء/ أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن 16 طائرة مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، بالإضافة إلى طائرتين أخريين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا.

من جانبها، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية منشأة طبية إقليمية في خيرسون، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وإتلاف العديد من الغرف.

وأوضحت الإدارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي استهدف مجددًا المنشآت الطبية في خيرسون، ولكن لحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن جميع الخدمات ذات الصلة تعمل على إزالة عواقب القصف الليلي، وفي الوقت نفسه، يجري العمل على استعادة إمدادات التدفئة حتى يتمكن المرضى من البقاء دافئين على الرغم من هجمات الأخيرة، مع الإشارة إلى وجود 16 منزلًا في منطقة تسينترالني المحلية بدون تدفئة بسبب استمرار القصف الروسي.