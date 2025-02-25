بالصور.. مبادرة "من القلب للقلب" تدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

نظم فريق مبادرة "من القلب للقلب" بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، يوم ترفيهي للأطفال مرضى السرطان، فى مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لدعم الأطفال مرضى السرطان معنويًا؛ والشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية، داخل أقسام المستشفى.

شباب المبادرة

واستقبل فريق العلاقات العامة أعضاء المبادرة، مرحبين بتواجدهم وزيارتهم التى تدعم الأطفال مرضى السرطان، وتشد من أزرهم خلال تواجدهم في المستشفي لتلقي العلاجى المجاني.

وخلال الزيارة، احتفل وفد المبادرة مع الأطفال مرضى السرطان، وزع أعضاء مبادرة "من القلب للقلب" الهدايا والألعاب على مرضى السرطان بمستشفي علاج سرطان الأطفال، وتنظيم مجموعة من الانشطة الترفيهية لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

وعبر شباب المبادرة، عن سعادتهم بالتواجد وسط المرضى، مؤكدين على أن اليوم كان مميزًا وقضينا وقت رائع مع الأطفال المرضي والمشاركة في توزيع الهدايا عليهم، ورسم البهجة والسعادة في عيون الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال والذين أبدوا سعادتهم بالهدايا.

جولة لفريق مبادرة من القلب للقلب داخل أقسام مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر

كما تم تنظيم جولة لأعضاء المبادرة، تفقدوا خلالها أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على مراحل العلاج داخل قسم العلاج الإشعاعي، والكيماوي، وتجهيزات معمل الباثولوجي، والمقر المتكامل لبنك الدم، وغرف العمليات، والرعاية المركزة، والإقامة الداخلية.

وأشاد أعضاء المبادرة ،بالخدمات في مستشفى علاج الأورام بالأقصر، كصرح طبي عملاق جاء لنجدة المرضى من الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد، وتوفير الجهد المادي والنفسي، وتكبدهم مشقة السفر، وقوائم الانتظار بمستشفيات العاصمة، موجهين الشكر لإدارة المستشفى وشفاء الأورمان على الخدمات المميزة التي يتم تقديمها للمرضى بمحافظات الصعيد.

ومن جانبه، عبر محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى علاج الأورام، عن سعادته بزيارة أعضاء مبادرة "من القلب للقلب" لمستشفى شفاء الأورمان والتعرف على الخدمات التى تقدم للمرضى من الأطفال والكبار، واتباع أحدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول الى الهدف الاسمى "صعيد بلا سرطان".

مبادرة من القلب للقلب (1)

مبادرة من القلب للقلب (2)

مبادرة من القلب للقلب (3)