الصحة تطلق برنامج «بداية طبيب» لتعزيز مهارات الأطباء المصريين

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة أسترازينيكا مصر، لإطلاق برنامج "بداية طبيب" بالتعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الأطباء المصريين، ضمن جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث وقعتها من جانب الوزارة الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، بينما وقعها من جانب أسترازينيكا مصر الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، والدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو.

وخلال كلمته في مراسم التوقيع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن إطلاق برنامج "بداية طبيب" يجسد التزام الدولة المصرية بتطوير قدرات الأطباء وتأهيلهم بأحدث البرامج التدريبية المعتمدة دوليًا ، موضحًا أن هذه الشراكة النوعية تأتي دعمًا لرؤية مصر 2030، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأرقى المعايير العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن تولي الدكتور هاني عتيبة رئاسة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو يمثل إنجازًا يعكس كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على تحقيق الريادة في الساحة الطبية الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تستهدف دعم وتطوير قدرات الأطباء حديثي التخرج في تخصصات الرعاية الأولية وطب الأسرة ، وستُقدم للمشاركين محاضرات علمية متخصصة تتناول أحدث بروتوكولات العلاج وأهمية الكشف المبكر للأمراض، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن الأطباء، بصفتهم الركيزة الأساسية لأي منظومة صحية ناجحة، يلعبون دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن البرنامج يتضمن توفير دورات تدريبية معتمدة من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، من بينها أمراض القلب، والكلى، والأوعية الدموية، والصدر، والمناعة، والأورام، والأمراض المزمنة، كما تشمل الدورات أيضًا محاور التشخيص المبكر وطرق العلاج باستخدام أحدث التقنيات الطبية، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري واستدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة.

ونوّه عبدالغفار إلى أن الأطباء المشاركين في البرنامج سيخضعون، عقب إتمام الدورات التدريبية، لاختبارات تقييمية تؤهلهم للحصول على شهادات علمية معتمدة من وزارة الصحة والسكان والكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، عن اعتزازه بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الصحة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للعلاقات المتنامية بين البلدين في مجالات الصحة والتعليم.

من جهته، عبّر الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو، عن فخره بالعلاقات المتينة بين مصر وبريطانيا، خاصة في ميادين التعليم والتدريب الطبي، وأكد التزام الكلية بتقديم الدعم الكامل للأطباء المصريين وتعزيز سبل التعاون التي ترفع من كفاءة الخدمات الصحية وتحسن مستوى الرعاية الطبية في مصر.

أما الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، فأوضح أن إطلاق برنامج "بداية طبيب" يأتي تأكيدًا على التزام الشركة بدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تطوير المنظومة الصحية المصرية، وبناء نظام صحي مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق تطورًا مستدامًا يعود بالنفع على المجتمع المصري بأسره.

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