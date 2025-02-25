جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تُنشئ وحدة لمتابعة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل

أعلن الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إنشاء وحدة جديدة لمتابعة الخريجين، تهدف إلى تعزيز التواصل معهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف جوانب حياتهم المهنية.

وحدة متابعة الخريجين

وأوضح الدكتور رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات الممكنة للطلاب والخريجين، وتحقيق التكامل بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

الدكتور محمد ربيع: الوحدة ستعمل على مساعدة الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل

من جانبه، أكد الدكتور محمد ربيع، مدير الوحدة، أن الوحدة ستعمل على مساعدة الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لتنمية مهاراتهم، وتقديم الاستشارات المهنية لهم.

وأضاف ربيع أن الوحدة ستسعى أيضاً إلى تطوير وتحسين البرامج الأكاديمية في الجامعة، بما يتماشى مع التطورات المستمرة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتهدف هذه الوحدة إلى أن تكون حلقة وصل بين الجامعة وخريجيها، ومساعدتهم في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، والمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني.