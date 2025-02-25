طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم ببني سويف في رحلة علمية للشركة الوطنية للإسمنت

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم رحلة علمية للشركة الوطنية للإسمنت ببني سويف، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار الاهتمام المستمر بتعزيز الخبرات العلمية والعملية لدى طلاب الكلية وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف فضل عميد الكلية، والدكتور عصام حمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، تحت إشراف العقيد خالد نبيل.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الزيارات الميدانية تستهد تعريف الطلاب عن قرب على العمليات الصناعية والتقنيات المتقدمة التي تستخدمها الشركة الوطنية للإسمنت في عمليات الإنتاج، حيث استمع الطلاب إلى شرحاً وافياً عن خطوات عمليات تصنيع الإسمنت، بدءاً من تكسير الخامات وطحنها وحرقها ووضع الإضافات ، وصولاً إلى الإسمنت في صورته النهائية، حيث يعتبر مجمع مصانع الشركة الوطنية صرحاً كبيراً من المشروعات القومية العملاقة في محافظة بني سويف، والذي ينتج أعلى جودة أسمنت بمواصفات عالمية.

كما قام الطلاب بجولة شاملة داخل غرفة التحكم المركزية وخطوط الإنتاج برفقة إدارة المصنع، والتي تم التعرف من خلالها على التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في صناعة الإسمنت، بالإضافة إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل الآلات والمعدات المتطورة التي تساهم في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة المصنع.

فيما وجهت إدارة الكلية، الشكر والتقدير إلى اللواء أركان حرب حسن الشيمي مدير الشركة، معربه عن سعاتها بتفاعل الطلاب مع مثل هذه الرحلات، والتي تعد نموذجاً رائعاً للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية.