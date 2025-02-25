فلسطين: 35 ألف عائلة في غزة تعاني نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الأساسية

قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش إن معاناة الفلسطينيين في القطاع؛ تتفاقم مع اشتداد موجات البرد، وهطول الأمطار بغزارة، والنقص الحاد في المستلزمات الأساسية، كالأغطية، والخيام، ووسائل التدفئة؛ ما تسبب في وفاة أطفال نتيجة البرد.

وأوضح أبو عفش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هناك 35 ألف عائلة في قطاع غزة ما زالت تعاني نتيجة النقص الحاد في توفير المستلزمات الأساسية.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 60 ألف "كرفان"، و200 ألف خيمة لإغاثة المواطنين، كما ناشد المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات.

