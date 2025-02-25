علاء عابد أمام البرلمان: نحن أمام مسئولية تاريخية عن العامل المصري

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .

وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الإقتصاد .

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة الإهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، وإهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري، وبحقوقه؛ حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العماله غير المنتظمة أيضا .

وأوضح النائب علاء عابد، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط، والمسؤولية كبيرة أمام لجنة القوى العاملة ويجب أن ننحاز للعامل، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة.