التنسيقية في أسبوع.. إطلاق برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" والبداية من حزبي "إرادة جيل" و"الإصلاح والنهضة".. والمشاركة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات والأنشطة المكثفة خلال الأسبوع الماضي، حيث أطلق مركز بناء الكوادر بالتنسيقة بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، واستهدف في جولتيه الأولى والثانية تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب "إرادة جيل"، و"الإصلاح والنهضة".

وفي سياق متصل نظمت التنسيقية أولى فعاليات مبادرة "ابني وعيك"، لبناء وعي الشباب المصري، بندوة تثقيفية داخل جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، وحضور نحو 300 طالب وطالبة.

وتستهدف مبادرة "ابني وعيك" تعزيز الأمن القومي المصري من خلال تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة، سواء داخليا أو خارجيا، وتعمل المبادرة على رفع الوعي العام بقضايا الأمن الوطني، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وفضح المخططات التي تستهدف الدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية، وفي ضوء المستجدات الإقليمية، تركز المبادرة على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري وعربي، ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مع التأكيد على أن الشعب المصري يكمله يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

كما استضافت مدرسة “ليسيه فرانسيه” مبادرة “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” للتوعية بالحقوق القانونية، بحضور أكثر من 100 طالب من المرحلة الإعدادية، وذلك في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الوعي القانوني لدى النشء وإطلاق أول مبادرة من نوعها في المدارس المصرية.

واستقبلت التنسيقية، وفد من المملكة الأردنية الهاشمية، ضم النائب علي سليمان الغزاوي، عضو مجلس النواب الأردني، وسلطان الخلايلة، رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبهاء القضاه، المنسق العام لتيار الأردن الشبابي.. وأكد أعضاء التنسيقية أن العلاقات المصرية الأردنية راسخة ومتميزة واستثنائية على المستويات كافة وتتمتع بصلابة موقفها الواحد الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهذه المواقف سيكتبها التاريخ بأحرف من نور، وأوضحوا أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن، مضيفين أن محاولات تهجير الفلسطينيين يقابلها موقف عربي موحد بالرفض، وهناك رؤية عربية مشتركة موحدة لإعادة إعمار قطاع غزة في ظل وجود الفلسطينيين في أرضهم.



ومن ناحية أخرى، شاركت التنسيقية في فعاليات اللقاء العربي تحت عنوان "نحو إدارة فاعلة للتعددية والتنوع في المجتمعات العربية" لمنتدى حوار الثقافات، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخلال الأسبوع، استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من أعضاء التنسيقية والذين حضروا الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة بعض الطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.



ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "في إطار حرص المجلس على تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية وخاصة للمهتمين بالعمل السياسي، فإن مجلس الشيوخ يرحب بوفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضورهم معنا في الجلسة"، وسط تحية أعضاء المجلس بأعضاء التنسيقية.

وعقد رئيس مجلس الشيوخ لقاءً مع أعضاء التنسيقية، بحضور الأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واستمع أعضاء التنسيقية إلى شرح حول اختصاصات مجلس الشيوخ، وأهدى الوفد درع التنسيقية لرئيس مجلس الشيوخ.. كما التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مكتبه بمقر الوزارة، ورحب الوزير بهم، مشيداً بدور التنسيقية في تنمية الحياة السياسية.

كما زار الوفد وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، والتي أشادت بتجربة التنسيقية خلال الفصل التشريعي الحالي، والأدوات البرلمانية التي يقدمها نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ، وقام أعضاء التنسيقية، بجولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، كما زاروا متحف مجلس النواب.

