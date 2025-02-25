التنسيقية في أسبوع.. إطلاق برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" والبداية من حزبي "إرادة جيل" و"الإصلاح والنهضة".. والمشاركة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات والأنشطة المكثفة خلال الأسبوع الماضي، حيث أطلق مركز بناء الكوادر بالتنسيقة بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، واستهدف في جولتيه الأولى والثانية تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب "إرادة جيل"، و"الإصلاح والنهضة".
وفي سياق متصل نظمت التنسيقية أولى فعاليات مبادرة "ابني وعيك"، لبناء وعي الشباب المصري، بندوة تثقيفية داخل جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، وحضور نحو 300 طالب وطالبة.
وتستهدف مبادرة "ابني وعيك" تعزيز الأمن القومي المصري من خلال تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة، سواء داخليا أو خارجيا، وتعمل المبادرة على رفع الوعي العام بقضايا الأمن الوطني، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وفضح المخططات التي تستهدف الدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية، وفي ضوء المستجدات الإقليمية، تركز المبادرة على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري وعربي، ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مع التأكيد على أن الشعب المصري يكمله يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما استضافت مدرسة “ليسيه فرانسيه” مبادرة “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” للتوعية بالحقوق القانونية، بحضور أكثر من 100 طالب من المرحلة الإعدادية، وذلك في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الوعي القانوني لدى النشء وإطلاق أول مبادرة من نوعها في المدارس المصرية.
واستقبلت التنسيقية، وفد من المملكة الأردنية الهاشمية، ضم النائب علي سليمان الغزاوي، عضو مجلس النواب الأردني، وسلطان الخلايلة، رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبهاء القضاه، المنسق العام لتيار الأردن الشبابي.. وأكد أعضاء التنسيقية أن العلاقات المصرية الأردنية راسخة ومتميزة واستثنائية على المستويات كافة وتتمتع بصلابة موقفها الواحد الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهذه المواقف سيكتبها التاريخ بأحرف من نور، وأوضحوا أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن، مضيفين أن محاولات تهجير الفلسطينيين يقابلها موقف عربي موحد بالرفض، وهناك رؤية عربية مشتركة موحدة لإعادة إعمار قطاع غزة في ظل وجود الفلسطينيين في أرضهم.
ومن ناحية أخرى، شاركت التنسيقية في فعاليات اللقاء العربي تحت عنوان "نحو إدارة فاعلة للتعددية والتنوع في المجتمعات العربية" لمنتدى حوار الثقافات، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وخلال الأسبوع، استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من أعضاء التنسيقية والذين حضروا الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة بعض الطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.
ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "في إطار حرص المجلس على تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية وخاصة للمهتمين بالعمل السياسي، فإن مجلس الشيوخ يرحب بوفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضورهم معنا في الجلسة"، وسط تحية أعضاء المجلس بأعضاء التنسيقية.
وعقد رئيس مجلس الشيوخ لقاءً مع أعضاء التنسيقية، بحضور الأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واستمع أعضاء التنسيقية إلى شرح حول اختصاصات مجلس الشيوخ، وأهدى الوفد درع التنسيقية لرئيس مجلس الشيوخ.. كما التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مكتبه بمقر الوزارة، ورحب الوزير بهم، مشيداً بدور التنسيقية في تنمية الحياة السياسية.
كما زار الوفد وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، والتي أشادت بتجربة التنسيقية خلال الفصل التشريعي الحالي، والأدوات البرلمانية التي يقدمها نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ، وقام أعضاء التنسيقية، بجولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، كما زاروا متحف مجلس النواب.