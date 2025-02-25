محافظ بورسعيد يشدد على عدم التلاعب بالأسعار خلال تفقده معرض "أهلا رمضان"

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معرض " أهلا رمضان" الذي تقيمه الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده، أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى، وذلك للتأكد من التزام البائعين بالأسعار والتخفيضات المحددة داخل المعرض، والتي تهدف لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال الشهر المبارك.

وشدد المحافظ على عدم التلاعب بالأسعار ووضع اللافتات والملصقات المحددة بالأسعار واضحة أمام المواطنين، مؤكدا متابعته المستمرة لانضباط الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

ويشهد معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ لحظة افتتاحه، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، بتخفيضات تجاوزت 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية خارج المعرض.