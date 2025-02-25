كريم خان: قلقون مما يحدث في شرق الكونغو الديمقراطية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن جميع الحركات المسلحة وحلفائها عليها الامتثال للمعايير والقوانين الدولية، معربا في الوقت نفسه عن قلقه مما يحدث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح خان، الذي يزور كينشاسا حاليا، أن إقامته في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد جزءا من استمرار المشاورات والتحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة في شرق البلاد، لافتا إلى أن مؤسسته "تعمل بالفعل" بشكل خاص على جمع الشهادات والأدلة على الانتهاكات المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام كونغولية اليوم /الثلاثاء/.

وقال: "مثل بقية العالم، إننا قلقون للغاية مما يحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا سيما في شرقها؛ فقد مات مئات الأشخاص وجرح الآلاف ويجب أن تكون الرسالة واضحة تماما: أي جماعة مسلحة، بما في ذلك حلفاؤها، ليس لديها تصريح مفتوح لفعل ما تشاء ويجب عليهم الامتثال للمعايير والقوانين الدولية وإنني واضح جدا في هذا الشأن ويجب تفعيل القانون".

وأضاف: "يتعين على الجميع الامتثال لنظام روما الأساسي، ولا يمكن لأحد مهاجمة المدنيين وإيذاء الناس وقتلهم دون ملاحقة. إن حياة مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ثمينة مثل أي شخص في أي مكان في العالم".

وأشار خان إلى أن "المشكلة في الكونغو الديمقراطية ليست بسيطة، فقد تدخل الكثير من الأطراف في شئون هذه الدولة لسنوات عديدة.. ونتواصل مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والشركاء الآخرين من أجل التوصل إلى نهج شامل ومستدام لحل الصراع من جذوره".

وتأتي زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى كينشاسا في أعقاب اجتماعه مع رئيس الدولة الكونغولية فيليكس تشيسكيدي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وعلى خلفية التوترات الأمنية والمعارك الأخيرة في شرق الكونغو الديمقراطية بين حركة 23 مارس والجيش الكونغولي.

