موعد مباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب رواندا، وذلك خلال مباراة الإياب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

القناة الناقلة وموعد مباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا

وتذاع مباراة منتخب الكرة النسائية ومنتخب رواندا في تمام الساعة السادسة مساءً عبر قناة أون تايم سبورت، والتي ستقام على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان قد لعب المنتخبين مباراة الذهاب في العاصمة كيجالي يوم الجمعة الماضي الموافق 21 فبراير، والتي انتهت بفوز سيدات الفراعنة بهدف نظيف سجلته حبيبة عصام.

ويحتاج المنتخب الوطني للكرة النسائية إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور الثاني بالتصفيات الإفريقية.