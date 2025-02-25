حاتم أمين: المبادرات الصحية طريق مختصر للاكتشاف المبكر للحالات والعلاج الفعال

قال الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، إن المبادرة لا تستهدف فحص السيدات مرة واحدة في العمر، لكن تستهدف تكرار الفحص مرة كل عام، مشيرا إلى فحص أكثر من 22 مليون سيدة و«هذا رقم كبير»، إذ تسعى المبادرة إلى تغطية كل المستهدف من سيدات مصر.

وأضاف «أمين»، في حواره لفضائية «إكسترا نيوز»، أن دورية الكشف على السيدات في إطار مبادرة دعم صحة المرأة تتطلب العمل باستمرار، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية تفحص أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم، بالتالي الدولة المصرية تدعم المبادرات بشكل كبير للغاية، من خلال وضع الخطط والميزانيات بصورة مناسبة، لأن المبادرات أثبتت أنها طريق مختصر نستطيع من خلاله الوصول إلى علاج فعال، واكتشاف الحالات بشكل مبكر.

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، أن هناك خطط تطوير للتوسع في مبادرة صحة المرأة مثل التحديث المستمر لبروتوكولات العلاج الذي يُعد هدفا أساسيا، فضلا عن التحديث في طرق الوقاية والكشف والرسائل التي تصل إلى الناس، كما أن الدور الإعلامي مهم جدا من أجل الترويج للمبادرة لخدمة الشعب.