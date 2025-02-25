النواب يحيل 23 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى لتقديمها إلى الحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، إحالة 23 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وشملت ما يتعلق بخدمات وإزالة معوقات أو حل مشاكل أهالي دوائرهم الانتخابية أو خدمات عامة.

وشملت الاقتراحات برغبة تلك المقدمة من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن سرعة حل مشكلة مياه الشرب ومحطة معالجة كلا من الحديد والمنجنيز بقرية علوان- مركز اسيوط- محافظة أسيوط، والنائب أحمد حجازى، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لبعض قرى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، والنائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مبنى لمديرية التضامن الاجتماعى على قطعة أرض مساحتها (2453) م2 والمخصصة لمحافظة القاهرة (خدمات اجتماعية)- محافظة القاهرة.

أيضا تضم الاقتراحات، تلك المقدمة من بالنواب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء كوبرى مشاة علوى أعلى السكة الحديد بمحطة السيل- محافظة أسوان، ومحمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى مشاة نمرة (3) بقرية الروضة بمركز القنطرة غرب لعبور ترعة بورسعيد- محافظة الإسماعيلية، ومحمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بقرية الرياح أمام مكتب بريد الرياح لمساعدة الأهالى لعبور ترعة بورسعيد- مركز القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية، أحمد عبد السلام قورة، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى المقام أمام قرية القوصة على ترعة الطارف بمركز دار السلام- محافظة سوهاج، ومنى عمر، بشأن تشجيع وزارتى الصناعة والاستثمار لمشروعات ومصانع تدوير المخلفات.

يأتي ذلك إلي جانب الاقتراحات المقدمة من النواب مجاهد نصار، بشأن الاستغلال الأمثل لأراضى وأصول الشركات والمصانع المتعثرة والمغلقة ومن ضمنها شركة الدلتا للصلب بمسطرد- محافظة القليوبية، أحمد الشريف، بشأن فتح المساجد الموجودة على الطرق السريعة في غير أوقات الصلوات طوال اليوم، وعايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية الشلاق- محافظة شمال سيناء، ومجدى الأمير، بشأن إزالة وبناء مسجد بن تميم بالمنزلة- محافظة الدقهلية، ومجاهد نصار، بشأن إنشاء مركز تميز للتعليم الفنى فى قطاع البترول والتكرير فى مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبية وإدارة تعليمية على أرض زراعية بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.

وتضم الاقتراحات برغبة التي جري إحالتها، تلك المقدمة من النواب نجلاء محمود العسيلى، بشأن إنشاء مدرسة لخدمة قرية جحدم والعزب التابعة لها على مساحة فدان من أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة فى نطاق قرية العزالية – محافظة أسيوط، محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة سد العجز من العاملين بالتمريض بمستشفيات مدينة أسيوط – محافظة أسيوط، محمد عبد الرحمن راضى، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى بولاق أبو العلا الجار إنشاؤها وكذا ارتفاعاتها المقررة- محافظة القاهرة، نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء وحدة لجراحات القلب بمستشفى طهطا العام – محافظة سوهاج، وأحمد الشريف، بشأن تطوير وترقية الوحدات الصحية بحى العجمى بإدخالها في منظومة العلاج موحد الكود- محافظة الإسكندرية، وأحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء مركز علاج طبيعى في بعض الوحدات الصحية في قرى مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة، وأحمد حجازى، بشأن توفير (ميكروسكوب جراحى كبير لعمليات الشبكية، جهاز إبصار، جهاز فاكو) لعمليات المياه البيضاء بمستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية، و محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة أرض الملعب القانوني لمركز شباب الرحامنة/ فارسكور- محافظة دمياط،و سامى توفيق، بشأن رفع طاقة خط طرد محطة مياه الشرب بقرية البدينى- مركز أهناسيا- محافظة بنى سويف.