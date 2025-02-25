مصرع سيدة وإصابة ابنتها في حادث سير بشبين الكوم

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت نجلتها في حادث سير بمدينة شبين الكوم، بالقرب من موقف الباجور، بعدما صدمتهما شاحنة مسرعة أثناء عبورهما الطريق.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وإصابة ابنتها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاحنة المسرعة اصطدمت بالسيدة وابنتها، ما أدى إلى وفاة الأم على الفور وإصابة الطفلة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، فيما تخضع الابنة للعلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.