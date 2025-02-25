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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة وإصابة ابنتها في حادث سير بشبين الكوم

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت سيدة مصرعها وأصيبت نجلتها في حادث سير بمدينة شبين الكوم، بالقرب من موقف الباجور، بعدما صدمتهما شاحنة مسرعة أثناء عبورهما الطريق.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وإصابة ابنتها.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاحنة المسرعة اصطدمت بالسيدة وابنتها، ما أدى إلى وفاة الأم على الفور وإصابة الطفلة. 

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، فيما تخضع الابنة للعلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

النيابة العامة حادث تصادم شبين الكوم مدينة شبين الكوم مدير امن المنوفية