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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 4 عمال اختناقًا بالغاز داخل شقة في مدينة السادات

ارشيفية
ارشيفية
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لقى أربعة عمال مصرعهم اختناقًا داخل شقة سكنية بالمنطقة الرابعة في مدينة السادات، نتيجة تسرب غاز أثناء نومهم.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نضال المغربي، مأمور مركز السادات، يفيد بوفاة أربعة أشخاص داخل شقة مستأجرة بسبب تسرب الغاز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الضحايا يعملون بإحدى شركات المنطقة الصناعية بالسادات، ويقيمون بالشقة نظرًا لكونهم من خارج المدينة، وخلال نومهم، تسبب تسرب الغاز في اختناقهم ووفاتهم على الفور، واكتشف زملاؤهم الحادث وأبلغوا الأجهزة الأمنية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى السادات استعدادًا لتسليمها لذويهم لمراسم الدفن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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