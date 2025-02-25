"النقض" تؤيد إعدام سيدتين لقتلهما 3 أطفال بالمرج

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق متهمتين ارتكبا جريمة قتل بشعة بحق ثلاثة اطفال بالمرج وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ليصبح الحكم نهائى وبات .



قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهمة الأولى والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج»، بالإعدام شنقا، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته داخل محبسه.



ووجّهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهمين، "إيمان. ز، 32 عاما، عاملة"، "أحمد. ع، 33 عاما، عاطل"، "هالة.م. م، 50 عاما، ربة منزل"، تهمة قتل الأطفال "مالك، جنا، أحمد حديث الولادة"، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النيّة وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.



تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا من ربة منزل يفيد بأنّ الأب قتل أطفاله الثلاثة، منذ 3 سنوات بمنطقة المرج، بعد إغراقهم في إناء بلاستيكي، وإلقاء جثثهم في الرشاح.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة البلاغ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.