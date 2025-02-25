توفي المخرج والمؤلف أحمد قاسم، والد الفنان كريم قاسم، صباح اليوم بعد رحله فنية متميزة من العطاء للسينما والوسط الفنى

وأعلن المخرج الكبير خيرى بشارة عن وفاة المخرج والمؤلف أحمد قاسم حيث نشر صورة له عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول؛ الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز و الندرة أحمد قاسم، فلترقد فى سلام يا صديق العمر".

أحمد قاسم" ممثل ومخرج ومؤلف عمل فى السينما المصريه منذ الستينيات وهو مؤلف

فيلم "المهاجر"عام ١٩٩٤. تزوج من السيده ماجده هارون رئيس الطائفه اليهودية بمصر

وابنه المحامى الشهير "شحاته هارون" أحد مؤسسى حزب " التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى" وهو والد الممثل الشاب "كريم قاسم".