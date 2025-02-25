البيئة تطلق مشروع “شرم الشيخ - مدينة خضراء” بـ 6.4 مليون دولار لدعم السياحة

أعلنت وزارة البيئة أن تكلفة مشروع “شرم الشيخ - مدينة خضراء” بلغت 6.4 مليون دولار، بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومحافظة جنوب سيناء، بهدف تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج عالمي للسياحة المستدامة وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الخضراء،

وأكدت الوزارة أن المشروع شمل تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في 20 فندقًا، حيث تم دعم هذه الفنادق بتمويل مالي وفني لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ميجاواط، وبتكلفة استثمارية تتعدى 2 مليون دولار. ويأتي ذلك في إطار تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة في القطاع السياحي.

كما أوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من المبادرات الداعمة لحماية التنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات داخل المدينة، من خلال 6 مشروعات تجريبية لإدارة المخلفات في الفنادق والمراين والمطاعم، إلى جانب إطلاق تطبيق “إيكو مونيتور” لرصد الكائنات البحرية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

و هذا المشروع خطوة محورية في استراتيجية الدولة للتحول الأخضر، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين زيادة أعداد السائحين والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة رائدة للسياحة البيئية عالميًا

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الذي اطلقت وزارة البيئة للاعلان عن منظومة التطبيقات الذكية لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المهندس محمد عليوة مدير مشروع “شرم الشيخ - مدينة خضراء الأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية