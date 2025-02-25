مركز الإخصائيين الاجتماعيين بجامعة الوادي الجديد يواصل تنظيم ندوات الدعم النفسى والاجتماعى

نظم مركز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بجامعة الوادي الجديد ندوة حول " الدعم النفسى والاجتماعى لطلاب المدارس" بمدرسة الخارجة الثانوية للبنين بالخارجة بحضور الأستاذ الدكتور ابو بكر ادم استاذ علم النفس بكلية التربية والدكتورة هند اشرف استاذ الاجتماع بكلية الآداب ومحمد خرفوش مدير إدارة المدرسة

وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقال المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تولى إهتماما كبيرا بتقديم الدعم النفسى والاجتماعى لطلاب المدارس وقدم بعض النصائح والارشادات الاجتماعية للطلاب تعينهم على التفوق الدراسى وكسب الصداقات النافعة والبعد عن الصداقات المسمومة التى تسحب إلى الأسفل وتهدر الطاقات وتحبط العزيمة.

ومن جانبه أكد الدكتور ابو بكر ادم استاذ علم النفس بكلية التربية، أهمية بذل جهد مضاعف لتحقيق الأمنيات والأهداف التى يضعها الشخص أمام عينيه ويريد تحقيقها وقدم رشدى نصائح نفسية للطلاب عبارة عن كبسولات يومية للتعافى النفسى وتحقيق الاتزان الداخلى وتحفيز الطاقات الداخلية والمهارات الشخصية.