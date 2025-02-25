اليوم.. انطلاق 3 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية

تنطلق الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري الهبوطو"اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، لتحديد فريق الهابط الحد الادني بين الفرق.

وتتضمن الجولة الخاصة بالكرة النسائية 3 مباريات قوية بين الفرق التي تم تحديدها للمشاركة في دوري الهبوط.

حيث من المقرر أن يلتقي فريق الطيران أمام الجونة على ملعب الطيران فرع مصر الجديدة، فيما يلتقي فريق بالم هيلز بنظيره الاتحاد السكندري على ملعب بالم هيلز، وأخيرا يواجه فريق إنبي بنظيره المصري البورسعيدي على ملعب إنبي الكبلو 17، على أن تقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).