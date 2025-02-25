متأثرًا بانخفاضه عالميًا| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 4155 جنيهًا

شهد سعر الذهب في مصر تراجع معتدل خلال بداية تداولات اليوم، وذلك بسبب التراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن تبقى تداولات الذهب المحلي بالقرب من مستوياتها المرتفعة في ظل استمرار الاتجاه الصاعد في ظل استقرار حركة سعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4155 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 5 جنيهات حيث اغلق عند المستوى 4165 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4160 جنيه للجرام.

يحاول الذهب المحلي إعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة عند المستوى 4175 جنيه للجرام في محاولة لاختراق هذا المستوى والوصول إلى أعلى سعر سجله عند 4200 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح أدى إلى تراجع معتدل في سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يجعل التركيز في حركة الذهب المحلي على تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج خلال عام 2024 بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي وصولاً إلى المستوى 3.2 مليار دولار بأعلى بنسبة 100% من تحويلات شهر ديسمبر من عام 2023.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع تحويلات المصرين كان توحيد سعر الصرف واختفاء السوق الموازية مما زاد من الحصيلة الدولارية التي تصل إلى قطاع البنوك من التحويلات الخارجية.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



وفقا لتحليل جولد بيليون، تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس، ولكن تبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوياتها بسبب المخاوف المستمرة من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكي على التضخم وقيام حرب تجارية عالمية.

شهد سعر الذهب المحلي بعض التراجع خلال تداولات اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على سعر الذهب العالمي، بينما يبقى اتجاه الذهب المحلي نحو المزيد من الارتفاع خاصة في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

سجل سعر الذهب العالمي يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة خلال تداولات الأمس ليتراجع اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولكن تبقى التداولات ضمن نطاق قريب من أعلى مستويات مع استمرار اظهار المؤشرات الفنية إلى تشبع في الشراء.

أما عن السعر المحلي:



استمرت تداولات سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4150 جنيه للجرام مع بداية تداولات اليوم، وذلك مع محاولة السعر تجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام ليقترب أكثر من أعلى مستوى تاريخي عند 4200 جنيه للجرام.