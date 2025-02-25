منخفضا 0.4%.. تراجع محدود للذهب العالمي وتوقعات بعودة الارتفاع

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل السعر إلى مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، حيث تظل المخاوف نشوب حرب تجارية عالمية قائمة خاصة بعد القرارات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2929 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2952 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2941 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم، ولكن تبقى التداولات بشكل عام ضمن نطاق ضيق بالقرب من أعلى مستوى سجله الذهب عند 2956 دولار للأونصة، لتنحصر التداولات تحت هذا المستوى في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية.



قال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين، أنه لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك بحلول الأسبوع المقبل على الرغم من جهود الدول لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.

جاء ذلك بعد أن وقع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمر تنفيذي شامل يهدف إلى فرض المزيد من القيود التجارية والاستثمارية ضد الصين، وهو ما قد يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات.



موقف ترامب المتشدد ضد الصين قد يؤدي إلى المزيد من الانتقام من بكين، وكان ترامب قد فرض في وقت سابق من فبراير رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على جميع الواردات الصينية، مع فرض بكين مجموعة من الرسوم الجمركية التجارية وضوابط التصدير ردًا على ذلك.

المشاركون في السوق قد يعودون إلى الملاذ الآمن في ظل مخاطر التعريفات الجمركية التي قد تتسبب في حرب تجارية عالمية إلى جانب ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الممدد للتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا الأسبوع المقبل.

البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأول لهذا العام تثبيت أسعار الفائدة ليوقف عمليات خفض الفائدة التي بدئها في الربع الأخير من العام الماضي، ليشير البنك أن التطورات الأخيرة وتماسك التضخم سيدفع البنك إلى تأجيل عمليات خفض الفائدة.

هذا الأسبوع قد يقدم أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الخطابات والتصريحات المتشددة، ولكن مع تسعير توقعات السوق بالفعل لإبقاء أسعار الفائدة لفترة طويلة خلال الاجتماعين المقبلين فقد يكون التأثير على أسعار الذهب أقل.

من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ شهرين ونصف خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك بعد عدد من البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة لتزيد من المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع الإنفاق المحلي الذي يعد الداعم الأول للاقتصاد.

الذهب يجد الدعم سواء من تراجع مستويات الدولار أو من مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو مخاوف التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على معدلات التضخم وإمكانية قيام حرب تجارية.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.

هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.

