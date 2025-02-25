"الصناعة": مد فترة تلقي طلبات المستثمرين على 2172 قطعة أرض صناعية لـ 10 أيام

قررت وزارة الصناعة ، في ضوء توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتيسير على المستثمرين ، تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة ارض والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بدءا من 1 مارس القادم ليستمر فتح باب التقدم حتى يوم 10 مارس بدلا من يوم 7 مارس كما كان مقررا ، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين ومراعاة ً لمزامنة الطرح مع أولى ايام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك ، ما يتيح فرصة اكبر و مزيدا من الوقت امام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة .

كانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن بدء طرح 13.3 مليون م٢ اراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية 1 مارس القادم بإجمالي عدد 2172 قطعة بنظامي التملك او حق الانتفاع وبتيسيرات مالية ومستندية واجرائية كبيرة للمستثمرين الجادين ، بعدد 22 محافظة وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية ، وبمساحات متنوعة مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م٢ و 500 ألف م٢ تقريبا وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم،

مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)

6. ادخال معلومات الاتصال

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

وسيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص ،وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم

(1-10 مارس) ، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.