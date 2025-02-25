ماكرون: رسالتي لترامب كانت أن يكون حذرًا في التعامل مع الملف الروسي الأوكراني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من الممكن التوصل إلى "هدنة" في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضاف "ماكرون" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "رسالتي لترامب كانت أن يكون حذرًا في التعامل مع الملف الروسي الأوكراني".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد أنه يعتقد أن الحرب في أوكرانيا "قد تنتهي خلال أسابيع".

وأضاف في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: "إذا كنا أذكياء، وإذا لم نكن أذكياء، فسوف تستمر هذه الظاهرة، وسوف نستمر في خسارة الشباب الجميلين الذين لا ينبغي لهم أن يموتوا - ونحن لا نريد ذلك".