غدا.. انطلاق الجولة الـ16 بالدوري المصري

تنطلق غدا الاربعاء الموافق 26 فبراير، منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري "دوري نايل"، حيث تتضمن الجولة 3 مباريات قوية .

حيث يلتقي فريق حرس الحدود مع الأهلى في تمام الساعة الرابعة عصرا، فيما يتنافس فريق مودرن سبورت مع الجونة في تمام الساعة الرابعة عصرا، واخيرا يواجه فريق الإسماعيلى مع فاركو في تمام الساعة السابعة مساءا.

لتستمر الجولة السادسة عشر بعد غد الخميس الموافق 27 فبراير ، حيث يواجه الفريق المصري البورسعيدي فريق سموحة في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويواجه الزمالك فريق زد إف سي في تمام الساعة السابعة مساءا، واخيرا يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

لتختتم الجولة مبارياتها يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، حيث يواجه غزل المحلة فريق إنبي في تمام الساعة الرابعة عصرا، والاتحاد السكندري ينافس بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءاً، وسيراميكا أمام بتروجت في تمام الساعة السابعة مساءاً.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.