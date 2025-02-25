لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري: عقدنا 2000 جلسة نقاشية خلال الفترة الماضية

أعلنت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري، إجراء حوارات للاستماع لمختلف الآراء، وتشكيل خارطة طريق المرحلة المقبلة، لافتة إلى أنها عقدت جلسات حوارية واستمعت لـ4 آلاف شخص.

وأضافت لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري، خلال انطلاق المؤتمر وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء: سننظم ورشات عمل تخصصية، وعقدنا نحو 2000 جلسة نقاشية، تحضيرا للمؤتمر الوطني، وهناك شبه إجماع على العدالة الانتقالية، وبناء الدستور.

وانطلق اليوم، مؤتمر الحوار السوري حيث التقي مئات السوريين في دمشق لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يومًا واحدًا يوصف بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد.

وافتتح المؤتمر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وأكد خلال كلمته ضرورة التحلي بالصبر وتكاتف جميع أبناء الشعب السوري لبناء سوريا.