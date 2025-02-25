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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: وجود قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا خطوة غير مقبولة

الكرملين
الكرملين
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علق الكرملين على وجود قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، قائلًا: "موسكو تؤكد أن هذه الخطوة ستكون غير مقبولة".

وأشاد الكرملين، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بموقف الولايات المتحدة المتوازن بعد تصويتها بشأن أوكرانيا في الأمم المتحدة، موضحًا أن موقف أوروبا بشأن أوكرانيا قد يصبح أكثر توازنا نتيجة الاتصالات مع الولايات المتحدة.

وتابع، أن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لإعادة الثقة بين موسكو وواشنطن، مؤكدًا: "منفتحون على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة  ".

وأردف، الكرملين، أن الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة ستتم على مستوى الخبراء عبر وزارة الخارجية، موضحًا: "نواصل الاتصالات مع السلطات السورية بشأن القواعد العسكرية الروسية هناك".

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