السيسي: حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع قبرص في الطاقة والتجارة والاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفيرة القبرصية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد عمق وقوة العلاقات بين البلدين والشعبين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلًا عن التنسيق السياسي الفعال بين البلدين، مشيرًاإلى أهمية التعاون البرلماني كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين وشعبيهما.