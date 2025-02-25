"نحو حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص" لقاء توعوي للهيئة القبطية الإنجيلية

بدأت منذ قليل فعاليات اللقاء الإعلامي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، بعنوان:"نحو حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص"، لتعزيز الوعي حول مخاطر التعرض لعنصر الرصاص، والذي يعقد بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة مدينة نصر.

واعتذر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن عدم حضوره اللقاء والقي كلمته رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة والذي أكد فيها أن وحدة التنمية تعمل بهدف تعزيز الصحة للمواطنين، وان يحصل كل مواطن علي الرعاية الصحية المتكاملة وكذلك توفير البيئة المناسبة من الطعام والماء الجيد بالاضافة الي مبادرات بناء الوعي.

واضاف أن الهيئة شاركت مع الدولة في عدة مبادرات منها " مليون صحة وغيرها، ومن هنا نعمل علي ملف هام وهو تعرض الأطفال والنساء لاضرار الرصاص وهذا يوثر علي صحة الطفل والام .

وتابع انه من المقرر ان ينفذ برنامج حماية الاطفال في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية مع ضرورة نشر التوعية علي ذلك، موكدا التزام الهيئة الكامل في هذا الجهد ونأمل ان تحقق المرحلة الثانية للمشروع نتائج افضل .

وشارك بالحضور عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

وأعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية، انها تستعراض أهداف وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع، والتحديات التي واجهته، وإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية.

كما يتضمن اللقاء مناقشة آليات الشراكة الجديدة المحتملة لدعم المرحلة القادمة، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجهود في هذا المجال.