رئيس وزراء لبنان: نؤكد رفضنا تهجير الفلسطينيين وبلادنا لن تكون منصة للهجوم على الدول العربية

قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام، إن لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية.

وأضاف "نواف" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "نؤكد رفض لبنان تهجير الفلسطينيين ونشدد على حقهم في إقامة دولتهم".

وأكد، ضرورة تسهيل عمل المحققين لا سيما في ملف مرفأ بيروت، موضحًا: "نهدف إلى حوار جاد مع سوريا لضمان احترام سيادة البلدين وضبط الحدود وترسيمها".

وأردف، رئيس وزراء لبنان، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص لذلك، مشيرًا إلى أنه لا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل دون السيادة العلمية.