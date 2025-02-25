التمر.. غذاء متكامل يعزز الطاقة ويحسن الصحة خلال الصيام| شاهد

يُعد التمر من المصادر الغذائية المتكاملة التي تمد الجسم بالطاقة خلال فترة الصيام، إذ يحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات والألياف والبروتينات والسكريات الطبيعية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لزيادة النشاط والحيوية.

كما يعمل التمر على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساهم في تقوية صحة القولون، وبفضل احتوائه على البوتاسيوم، يعد التمر علاجًا فعّالًا للإسهال، مما يساهم في استعادة التوازن الهيدروليكي للجسم.

يساعد التمر أيضًا في تقليل أعراض القلق والأرق، بفضل تأثيره المهدئ الذي يُحسن من جودة النوم، كما يعزز التمر الذاكرة والتركيز بفضل مكوناته الغنية بالسكريات والمعادن والفيتامينات، ويُسهم في تقوية العظام وحمايتها من هشاشة العظام.

وأخيرًا، يعمل التمر على تعزيز النشاط المعوي، مما يساعد في علاج مشكلة الإمساك وتحسين الهضم بشكل عام.

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