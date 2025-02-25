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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب القبرصي ويؤكد قوة العلاقات بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفيرة القبرصية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد عمق وقوة العلاقات بين البلدين والشعبين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات محل الإهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلا عن التنسيق السياسي الفعال بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون البرلماني كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين وشعبيهما.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة مجلس النواب القبرصي السيسي