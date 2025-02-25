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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "مخدرات – سرقة- هتك عرض – سرقة وسائل نقل") بجلب كمية من المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "40 كيلو جرام حشيش – 5 كيلو جرام هيروين" – 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها بالبلاد.

4 عناصر إجرامية أجهزة وزارة الداخلية ل اسكندرية