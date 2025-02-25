"تعليم بني سويف" ينظم برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي

تحت رعاية الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، تنظم مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، برنامجاً تدريبياً ، والذي تشرف عليه إدارة التدريب بالمديرية، لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس

أشارت وكيل الوزارة "د.أمل الهواري" إلى متابعتها لسير البرنامج التدريبي الذي يُعقد بمراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية، مؤكدة أهمية دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية ، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب ، مطالبة بضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج به بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه ، وذلك في ضوء استمرار التنمية المهنية للمعلمين ومديري المدارس ومسؤولي وحدات التدريب لبناء جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل

فيما أضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ،أن البرنامج التدريبي يستهدف 1015 من مديري ووكلاء المدارس ومسؤولي وحدات التدريب لمرحلتي التعليم الأساسي"ابتدائي /إعدادي"، حيث تم التدريب بالتنسيق مع عزة عبدالرحمن موجه أول رياض الأطفال وسيد عزوز مدير إدارة التواصل والدعم،حيث يأتي البرنامج في إطار حرص الوزارة على نشر الفكر الايجابي في استخدام التكنولوجيا في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد وتأثيراته على مختلف جوانب الحياة، وخاصة تأثير الألعاب الاليكترونية والتي تسهم في تشكيل سلوكيات الأفراد وتوجهاتهم الفكرية