ads
الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص في بني سويف

مصنع الجبنة
مصنع الجبنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.     

تضمن التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة أعدته دكتورة سماح أحمد جاد"الإشارة إلى تنفيذ حملة على المنشآت الغذائية بمركز بني سويف، أسفرت عن ضبط مصنع جبنة خثرة"يُدار بدون ترخيص" بداخله على 144كجم خثرة جبنة مودزاريلا غير صالح للاستهلاك الآدمي، و80 لتر ماء أوكسجين،فضلاً عن تحرير محضرين لعدم توافر اشتراطات النظافة وشهادات صحية،وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من:الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، الدكتور  ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية،  ومفتشو الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.  

الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف التحفظ على المضبوطات المنشآت الغذائية بدون ترخيص تحرير المحاضر حملات الرقابة غير صالح للاستهلاك الادمي