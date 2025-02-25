ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص في بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تضمن التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة أعدته دكتورة سماح أحمد جاد"الإشارة إلى تنفيذ حملة على المنشآت الغذائية بمركز بني سويف، أسفرت عن ضبط مصنع جبنة خثرة"يُدار بدون ترخيص" بداخله على 144كجم خثرة جبنة مودزاريلا غير صالح للاستهلاك الآدمي، و80 لتر ماء أوكسجين،فضلاً عن تحرير محضرين لعدم توافر اشتراطات النظافة وشهادات صحية،وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من:الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشو الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.