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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عزام وكريستيان يفتتحان ورشة عمل أمن وسلامة الاستادات

ورشة عمل الأمن والسلامة
ورشة عمل "الأمن والسلامة بالاستادات"
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افتتح الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وبصحبته الدكتور كريستيان أمرويا، مدير إدارة الأمن والسلامة بالكاف، ورشة عمل "الأمن والسلامة بالاستادات".

وتستهدف ورشة العمل تدريب ومنح الترخيص لمسؤولي الأمن والسلامة بالمباريات والأحداث الرياضية التي تُقام داخل إفريقيا، والتي تعد أحد معايير الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في تنظيم المباريات.

وتتضمن محاضرات الورشة معايير تنظيم المباريات وسلامة الجماهير والفرق المشاركة، ويشارك فيها من مصر ممثل واحد عن أندية دوري القسم الثاني (المحترفين)، فيما تم زيادة العدد لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي.

وتزامنًا مع الموسم الجديد، سوف يكون المنسق الأمني الذي يجتاز البرنامج التدريبي المخصص لذلك هو المسؤول المرخص له بإدارة برنامج الأمن والسلامة بالمباريات لكل نادٍ في الدوري المحلي وبطولات الاتحاد الإفريقي.

تعقد ورشة العمل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية، وتستمر حتى 28 فبراير الحالي، وتتضمن أيضًا تطبيقات ميدانية لما تتضمنته محاضراتها.

حاضر في ورشة العمل زكريا دياباتي وأوكي أوبي، ضباط الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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